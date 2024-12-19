Кто и за что травит Анну Седокову

Третьи сутки не утихает скандал вокруг Анны Седоковой: ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой, а пользователи соцсетей и даже некоторые СМИ обвиняют в гибели мужчины именно певицу.

«Довела мужика», «доигралась», «ни стыда ни совести» — пишут самые разные люди. Сама Седокова после этого оказалась в больнице с нервным срывом, откуда записала видеообращение с просьбой оградить ее сына от информации о трагедии. И даже это вызвало бурную реакцию: многие не поверили в искренность слез артистки и увидели в этом жесте постановку. Дескать, не может нормальный человек во время истерики записывать видео и связно говорить.

Для начала, конечно же, может. Особенно если учесть, что мы говорим о публичной персоне. Анна — певица, она привыкла находиться на людях и привыкла быть в центре внимания почти постоянно. Поэтому все рассуждения условной бабы Мани о том, что она бы так не смогла, — в пользу бедных. Баба Маня и выкладывать по 15 сториз в день не смогла бы, и трехчасовые концерты с after-party отрабатывать, и много чего еще. Это совершенно другой психотип, совершенно другая жизнь, совершенно другие привычки. Десятки раз я видела, как публичные люди, уныло сидящие в углу и молча тыкающие в телефон, в одну секунду оживляются при виде камеры и становятся искрометными и общительными. Потому что это работа, ставшая частью личности. И аргументы, основанные на высказываниях: «Я не могу себе представить, чтобы я…» — глупость, уж простите. Я тоже не могу себе представить, как люди управляют самолетами или сводят годовые балансы, это бесконечно далеко от моей жизни, так что теперь — не верить летчикам и бухгалтерам?

Но это так, скорее побочная линия. Основная претензия, если можно эту безумную травлю так назвать, заключается в том, что Анна Седокова — бессердечная и жадная женщина, которую не тронули мольбы бывшего-манипулятора, призывавшего ее вернуться. О покойниках в русской традиции не принято говорить плохо, но «манипулятор» — это самое мягкое слово, которое я могу подобрать.

Итак, в чем история? После нескольких лет брака успешная и известная певица решает расстаться с мужем — не слишком удачливым спортсменом родом из Литвы, которого там затравили за выступления в России, а тут держали на вторых ролях. Денег он особо не зарабатывал, а отношения перестали дарить Анне радость. Седокова подала на развод, но Тимма умолял ее вернуться, используя приемы, которые любая девушка, бросавшая мужчину, испытывала на себе: грустные сториз, угрозы покончить с собой, бесконечные звонки и сообщения. Давайте честно: сколько таких угроз было исполнено? Что должно было навести Анну на мысль, что экс-супруг настроен серьезно? Правильно — ни-че-го.

Самоубийство Яниса — безусловно, огромная трагедия, как любая смерть молодого человека, но в то же время и чудовищная манипуляция. Запланировать это на день рождения бывшей жены — чтобы что? Чтобы навсегда отравить ей и детям этот день? Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы: официально смерть была зафиксирована уже после полуночи, страшная задумка не исполнилась — хоть в чем-то Седоковой повезло, если вообще уместно использовать это слово.

Решение уйти из жизни — самое последнее и самое непоправимое, которое можно принять. Многое можно исправить, но не смерть. А уж решение уйти из жизни вот так — не только последнее, но и бесчестное, что уж.

Анне сил, чтобы пережить эту трагедию и последующую за ней травлю. А нам всем — немного человечности и умения придержать язык за зубами. Ну и уважения друг к другу, что ли.

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