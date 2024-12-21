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Мария Максакова не стала обжаловать заочный арест

Оперная певица Максакова и ее адвокат не стали обжаловать избрание ей заочного ареста
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РИА Новости

Оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) не стала обжаловать свой заочный арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

Согласно картотеке суда, постановление о заочном аресте вступило в силу.

Максакову заочно арестовали по уголовному делу о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Наказание по соответствующей статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Поводом для возбуждения дела против Максаковой стал видеоролик на YouTube, в котором певица призывала финансово поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), чем, как установило следствие, дискредитировала специальную военную операцию России на Украине.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о том, как Максакова переехала из Москвы в Киев, стала вдовой, а с началом спецоперации призывала помогать ВСУ.

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