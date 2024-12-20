Звезда фильма «Три плюс два» рассказала о самочувствии после перелома

Актриса Фатеева заявила, что чувствует себя хорошо после перелома ключицы

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева рассказала о самочувствии после перелома ключицы. Ее цитирует aif.ru.

Звезде фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» 23 декабря исполнится 90 лет.

«Нормально, шесть недель прошло, так что все нормально, все хорошо, спасибо», — говорит она.

Кроме того, Фатеева дала понять, что все еще ощущает последствия произошедшего — она сказала, что «когда люди падают, потом обязательно какие-то напоминания об этом остаются».

Ее актерская карьера началась в середине 1950-х годов с таких фильмов, как «Три плюс два», «Джентльмены удачи» (где она играла дочь профессора Мальцева), «Место встречи изменить нельзя» (в роли Ингрид Соболевской), а также «Человек с бульвара Капуцинов».

До этого актриса объясняла, что получила травму, когда делала специальные упражнения у шведской стенки и неожиданно упала, сломав ключицу.

«Когда я заканчиваю уже ноги делать, понимаю, что должна встать, все положить на место. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Ключица же находится спереди. Люди падают на плечо», — вспоминает она, добавив, что на секунду потеряла сознание.

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