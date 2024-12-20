«Будет странно, если начну шутить про секс»: Елена Воробей о попытках быть современной в юморе

Звезда «Аншлага» Елена Воробей в интервью «Газете.Ru» призналась, что старается соответствовать тенденциям молодежного юмора. При этом она отметила, что некоторые темы, популярные в современном стендапе, она себе на концертах позволить не может.

«Чтобы соответствовать тенденциям современного юмора, мало быть поклонником стендапа. Нужно мыслить, как ребята. Нужна такая же быстрая реакция на все то, что происходит вокруг. Нужно быть человеком без комплексов. Но есть вещи, которые я себе не могу позволить. Например, темы, которые затрагивает женский стендап, зачастую связаны с сексизмом, с первыми отношениями — и часто это темы интимные. Будет странно, если заслуженная артистка России выйдет на сцену и вдруг скажет: «Хочу рассказать вам про свой первый сексуальный опыт!» Это если и вызовет реакцию, то смех будет гомерическим. Скажут: «О, смотрите, к Воробей вернулась память!» Но тем не менее я ставлю перед собой задачу привлечения более молодой аудитории на свои концерты», — поделилась юмористка.

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