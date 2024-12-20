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Лариса Долина рассказала, какой диеты придерживается

Певица Долина призналась, что практикует интервальное голодание
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина рассказала в беседе с порталом «Страсти», какой диеты придерживается.

По словам певицы, ее внешность — следствие тяжелого физического труда.

«Нельзя расслабляться, надо всегда выглядеть, потому что сцена всегда увеличивает в размерах, особенно когда речь идет о телевидении», — отметила она.

Поэтому, призналась 69-летняя Долина, она прибегает к интервальному голоданию, длящемуся от 18 до 20 часов в сутки.

«Я мало ем, хотя, в общем-то, по своей природе люблю поесть», — говорит звезда.

Накануне Долина рассказала, что уже украсила свой загородный дом к Новому году, декор был создан на основе старых игрушек. Артистка уточнила, что наряжала елку вместе со своей внучкой Александрой.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Долиной.

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