Лариса Долина рассказала, как украсила дом к Новому году

Певица Лариса Долина уже украсила свой загородный дом к Новому году, декор был создан на основе старых игрушек. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Артистка уточнила, что наряжала елку вместе со своей внучкой Александрой.

«Елка у меня новогодняя всегда стоит с 1 декабря. Я ее 1 декабря покупаю и 1 декабря наряжаю», — поделилась она.

По словам Долиной, некоторые елочные игрушки она приобрела «давным-давно», другие — сделала или выбрала ее внучка.

11 декабря сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов приобрел работу художника Игоря Самолета «Новогоднее дерево» за 800 тысяч рублей. «Новогоднее дерево» Самолета — это бронзовый ствол елки с красной звездой на конце. Малахов приобрел его на ярмарке произведений современного искусства Catalog. Экспонат был выставлен на продажу в трех экземплярах. Каждый стоит 800 тысяч рублей. Второй из них купила журналистка Ксения Собчак.

16 декабря певец Филипп Киркоров похвастался дорогостоящей елкой. Он выложил видео, где был запечатлен на фоне высокой живой елки. Дерево было украшено серебряным дождиком и гирляндами. Артист отметил, что вместе с детьми и отцом Бедросом Киркоровым наряжал елку. По данным Telegram-канала «Звездач», елка как у певца стоит от одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Долиной.