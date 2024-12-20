Власти Тверской области объяснили отмену концерта «Зверей» в ответ на иск солиста

Власти Тверской области заявили, что не отменяли концерт группы «Звери»

Власти Тверской области объяснили отмену концерта группы «Звери» в ответ на иск солиста Романа Билыка. Их цитирует издание «Подъем».

В пресс-службе регионального правительства утверждают, что «решение об отмене концерта не принималось».

«Возможность предоставления площадки для проведения мероприятия в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Спортивный комплекс «Юбилейный» отсутствовала в виду объективных причин», — добавили в пресс-службе.

«Звери» должны были выступить в «Юбилейном» 13 ноября, но 24 октября концерт отменили из-за якобы «неоднозначной позиции артиста» относительно событий на Украине, говорил Билык. Артисты приложили скриншот документа, согласно которому именно с такой формулировкой выступление не согласовала глава областного минкульта Ксении Глинка.

В иске, который поступил в Арбитражный суд Тверской области, Роман Билык потребовал «признать незаконными действия (бездействие) органа госвласти, органа местного самоуправления, должностного лица», а также попросил «о защите деловой репутации».

Он просит администрацию опровергнуть эти слова и взыскать с властей области 100 тысяч рублей судебных расходов.

В комитете по физкультуре и спорту Тверской области рассказывали, что выступление было отменено якобы из-за нарушения устава спорткомплекса. Там, рассказали в комплексе, нельзя проводить концерты, несмотря на то, что шоу на этой площадке проводились регулярно.

Ранее Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении.