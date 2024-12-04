Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении

Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) рассказал в YouTube-шоу «Вопрос ребром» о своем самом опасном выступлении.

Билык признался, что инцидент произошел много лет назад на музыкальном фестивале в одном из шахтерских городов. Артист уточнил, что у него тогда был стиль «хиппи» с яркой одеждой, украшениями на руках. Певец тогда также отрастил себе длинные волосы. Местные не оценили образ певца. Они подошли к нему после концерта и потребовали пояснить за внешний вид.

«Меня быстро в автобус, и тут все поняли, что пора уезжать. Сначала все шло тихо, но затем начали бросать в автобус бутылки. Мы успели уехать, но это было действительно страшно», — вспомнил исполнитель.

В октябре группа «Звери» сообщила, что администрация города Тверь отказала коллективу в проведении концерта, который должен был состояться 13 ноября. Причиной стала «неоднозначная позиция артиста» по СВО. По словам музыкантов группы, они никак не смогли повлиять на решение властей. Артисты пообещали вернуть зрителям полную стоимость билетов, а также дать скидку на покупку билетов в других городах.

Ранее группа «Звери» провела концерт с усиленной охраной.