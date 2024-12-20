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Юмористка Елена Воробей назвала свои любимые фильмы

Юмористка Елена Воробей призналась, что часто пересматривает советскую классику
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ТНТ

Юмористка Елена Воробей в интервью «Газете.Ru» рассказала о своих любимых фильмах. По словам звезды «Аншлага», она предпочитает пересматривать советскую классику.

«Люблю смотреть хорошие, качественные фильмы. Когда мне рекомендуют что-то, я всегда спрашиваю, фильм одноразовый или многоразовый. И меня понимают. В первом случае я вряд ли стану его смотреть. Во-первых, потому что свободного времени не так уж и много. А во-вторых, у меня есть и такие пробелы, о которых даже неловко говорить. Например, недавно я призналась сама себе, что плохо помню сюжет фильма «Покровские ворота». И с удовольствием его пересмотрела. Позже я решила пересмотреть фильм «Мимино». К моему удивлению, моя 21-летняя дочь и ее молодой человек составили мне компанию. Как же я кайфанула, когда увидела, что ребята досмотрели фильм до конца. Хотя и было несколько моментов, которые пришлось пояснить. <...> Когда я не могу уснуть, стараюсь пересматривать что-то, а не смотреть новые фильмы. Недавно, например, так пересмотрела фильм, который знаю наизусть — «Безымянная звезда», — поделилась Воробей.

Она также отметила, что является поклонницей мультфильмов: «Обожаю и классные мультфильмы. Я считаю, что «Пиноккио Гильермо дель Торо» — это мультипликационный шедевр. «Тайна Коко» — потрясающей глубины мультфильм».

Полное интервью с Еленой Воробей читайте здесь.

Ранее Елена Воробей призналась, что удивилась получению роли в сериале «Полярный».

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