«Рассмешить меня сложно». Интервью с Еленой Воробей

В декабре на телеканале ТНТ вышел четвертый сезон сериала «Полярный». Одну из главных ролей в нем исполнила юмористка Елена Воробей. В интервью «Газете.Ru» заслуженная артистка России рассказала о съемках в проекте, запретных темах для шуток, любимых фильмах и отношении к современному юмору.

— В декабре на ТНТ состоялась премьера «Полярного 4». Вы присоединились к проекту в третьем сезоне. Расскажите, как попали в каст сериала — и что нового он дал вам как актрисе?

— Я проходила кастинг так же, как и большинство актеров. Причем дважды. Самопроб не было, сразу пришла на встречу с режиссером. Мы познакомились, но мне все равно казалось, что это походы вхолостую, потому что я плотно зафиксировалась у зрителей в амплуа эстрадной актрисы, а разрушать такой образ сложно — для режиссеров это определенный риск. Поэтому я совсем не верила, что получу роль в «Полярном». Я ведь на момент кастинга и сериал не смотрела. Так что без задней мысли спросила у своего партнера, тоже ли он проходит кастинг. А это оказался Борис Борисович Каморзин, который уже два сезона в сериале снимается. Он очень удивился (смеется).

— Ваш персонаж в «Полярном» — теща главного героя с непростым характером. Как вы вживались в этот образ, учитывая, что теща — культовая героиня многих юмористических сцен и стендапов? Хотелось ли вам избежать стереотипов — или, наоборот, сыграть на них?

— От стереотипов бежать не хотелось. Потому что сам по себе образ тещи из сериала не очень похож на тот образ из анекдотов. Мы старались нащупать ее характер, понять, на какой громкости она живет, насколько это властный человек, в каких моментах она может быть беззащитной, трогательной и откровенной.

— Расскажите о съемках: как они проходили, сработалась ли команда, с какими трудностями вы сталкивались в процессе? Что лично для вас было самым большим вызовом в работе над этим проектом — эмоционально, технически, профессионально?

— У меня был страх, что я могу тормозить там, где для других актеров все абсолютно понятно, так как они в основном заняты кино. Я чаще работала в новогодних музыкальных фильмах, где специфика несколько другая: больше гротеска и другой сценический ритм, скорее похожий на клиповый. Поэтому в первые дни съемок заранее извинялась перед партнерами и просила подсказать, если что-то буду делать не так. И я благодарна ребятам за то, что они меня приняли и направили, дали очень точные советы, которые помогли мне в работе.

Плюс, конечно, мороз! Мы снимали на натуре: было огромное количество снега и температура минус 20 градусов. А я зиму не люблю. Я мерзлячка. Слава богу, что узнала про существование стелек с подогревом, они-то меня и спасали (смеется). А вот перспектива пострелять или поездить на оленьей упряжке меня совсем не пугала. Я еще в школе ходила на секцию по стрельбе, так что была готова к настоящим стрельбищам. А во время сцен с упряжкой отказалась от услуг каскадера.

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— Какую роль, на ваш взгляд, играет юмор в «Полярном»? Это комедия с серьезными темами — или что-то большее?

— Между «Полярным» и юмором можно поставить знак равенства. Хотя, когда я только начала свое знакомство с этим сериалом, думала, что главный герой Витя — странный персонаж из 1990-х, о которых неприятно вспоминать, как будто из «Бандитского Петербурга». Еще и история с другом-быком выглядела не очень правдоподобно. А потом я поймала себя на том, что засмеялась. Первый раз, второй, третий, четвертый, и уже не могла оторваться от просмотра. Посмотрев первый сезон, позвонила своим родственникам и сказала, что сериал «Полярный» — это достойная легкая комедия с очень необычным сюжетом, которая смотрится на одном дыхании.

Второй сезон тоже был точным по жанру. Третий, мне показалось, ушел немного в лирику. Но, может, это и хорошо. Сейчас вместе со зрителями очень жду четвертый сезон! Хочется, чтобы сериал порадовал своих поклонников тем комедийным статусом, который он за собой застолбил и на 100% отработал. Ждем! Волнуемся! Верим!

— Какие фильмы и сериалы вы смотрите? Что из свежего вам особенно понравилось?

— Люблю смотреть хорошие, качественные фильмы. Когда мне рекомендуют что-то, я всегда спрашиваю, фильм одноразовый или многоразовый. И меня понимают. В первом случае я вряд ли стану его смотреть. Во-первых, потому что свободного времени не так уж и много. А во-вторых, у меня есть и такие пробелы, о которых даже неловко говорить. Например, недавно я призналась сама себе, что плохо помню сюжет фильма «Покровские ворота». И с удовольствием его пересмотрела. Позже я решила пересмотреть фильм «Мимино». К моему удивлению, моя 21-летняя дочь и ее молодой человек составили мне компанию. Как же я кайфанула, когда увидела, что ребята досмотрели фильм до конца. Хотя и было несколько моментов, которые пришлось пояснить. Обожаю и классные мультфильмы. Я считаю, что «Пиноккио Гильермо дель Торо» — это мультипликационный шедевр. «Тайна Коко» — потрясающей глубины мультфильм.

Когда я не могу уснуть, стараюсь пересматривать что-то, а не смотреть новые фильмы. Недавно, например, так пересмотрела фильм, который знаю наизусть — «Безымянная звезда».

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— Для большинства зрителей вы в первую очередь артистка юмористического жанра. Легко ли вас саму рассмешить — или вы в виду профессии критичны к шуткам? Есть ли шутки или образы, которые вам ближе всего по духу? И есть ли у вас свои «запретные» темы для шуток?

— Увы! Должна признаться, что рассмешить меня сложно. И мне это ужасно мешает. Я — как создатель шуток и юмористических номеров — в 90% случаев угадываю финал шутки. Поэтому если в зале кто-то смеется невпопад, то можно безошибочно сказать, что это я. Актеры еще не успели произнести слова, а я уже поняла, что они идут к репризе и какой она будет.

По поводу запретных тем в юморе: в жизни для меня таких нет. Я люблю «мужские» шутки, ценю черный юмор. Нет никаких табу. Но на сцену такое я бы выносить не стала. Шутки про религию, про смерть и про все, что может оскорбить часть аудитории, — это для меня неприемлемо. Я считаю, что людей, которые приходят на твои выступления, нужно заранее любить и благодарить за то, что нашли время, купили билеты. Зачем их оскорблять? Есть много прекрасных тем, где можно похулиганить, не заходя в это болото. Сейчас каждый зритель на вес золота. Многие артисты жалуются на полупустые залы. Поэтому нужно быть крайне осторожным и бережно относиться к тем, кто тебя однажды полюбил и кто называет тебя звездой или своим кумиром. Я с уважением отношусь к своим поклонникам.

— Как вы считаете, есть ли разница между мужским и женским юмором? Сталкивались ли вы когда-нибудь с трудностями из-за стереотипов о женщинах в юморе?

— Конечно, мужской юмор существует. Но с появлением женского стендапа эта грань немного стерлась. Я дружу с прекрасными представительницами этого жанра и понимаю, что такой формат необходим. Здорово, что он появился. Его много, и каждый может найти в нем своего артиста, свою юмористическую тональность и свою призму юмора. Я однажды сказала, что стендап — это своего рода психотерапия за небольшие деньги. Ты высмеиваешь свою боль и свои проблемы. Это лишний раз доказывает, что юмор — прекрасный доктор от всех болезней. В первую очередь — от стресса.

— Как, на ваш взгляд, изменилась публика за время вашей карьеры?

— Публика действительно изменилась. Молодое поколение зрителей — другое. У них другой темпоритм. Представители олдскула им неинтересны, и это их право. Тут скорее вопрос к нам: нужно или пытаться соответствовать, или не обращать внимание и придерживаться своих скиллов, как говорит сейчас молодежь. Я для себя выбираю первый вариант. Во-первых, потому что я наглая. Во-вторых, потому что стареть не хочется. Наоборот: хочется соответствовать современным скоростям не только технологического процесса, но и ритму жизни, представлять интерес для молодой аудитории. Но это очень сложно. Сколько не проводи кузовные работы, ходовая все-таки не та.

Чтобы соответствовать тенденциям современного юмора, мало быть поклонником стендапа. Нужно мыслить, как ребята. Нужна такая же быстрая реакция на все то, что происходит вокруг. Нужно быть человеком без комплексов. Но есть вещи, которые я себе не могу позволить. Например, темы, которые затрагивает женский стендап, зачастую связаны с сексизмом, с первыми отношениями — и часто это темы интимные.

Будет странно, если заслуженная артистка России выйдет на сцену и вдруг скажет: «Хочу рассказать вам про свой первый сексуальный опыт!» Это если и вызовет реакцию, то смех будет гомерическим. Скажут: «О, смотрите, к Воробей вернулась память!» Но тем не менее я ставлю перед собой задачу привлечения более молодой аудитории на свои концерты. Иду ли я правильным путем — не знаю. Но у меня на концерте сидят люди абсолютно разных возрастных категорий. Мне особо дороги молодые люди. Это значит, что они меня увидели в огромном медийном пространстве — и я приглянулась им до такой степени, что они потратились, купили билет и пришли познакомиться со мной поближе. Это же здорово! Мне очень приятно!

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— Когда вы только начинали свой путь в юморе, кем вдохновлялись? Были ли у вас кумиры, которые стали ориентиром в профессии? Кого вы считаете лучшим актером или актрисой юмористического жанра? Возможно, есть артисты, чье творчество продолжает вдохновлять вас и сегодня?

— Конечно, это Аркадий Райкин. Безусловно, Геннадий Хазанов. Вот два артиста с большой буквы, чье творчество в детстве и в подростковом возрасте вызвало у меня больше, чем уважение. Они возбудили во мне актерство. Каскад невероятных образов, которые создали два этих человека, показали мне, каким разным может быть актерское искусство. Наверное, поэтому меня однажды занесло на эстраду.

Счастье сыграть в театре несколько ролей выпадает редко. А эстрада — это короткая дорога к такому формату. Правда, придумать что-то свое невероятно сложно. Неправда, что незаменимых нет. Есть эксклюзивные актеры и артисты. Их мастерство повторить невозможно, даже если ты гениален не меньше. Ты все равно создашь свои образы и зажжешь свою звезду, но никак не скопируешь какую-то величину.