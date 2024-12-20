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«Возбудили во мне актерство»: Елена Воробей назвала кумиров детства

Юмористка Елена Воробей призналась, что вдохновлялась Райкиным и Хазановым
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ТНТ

Юмористка Елена Воробей в интервью «Газете.Ru» призналась, что в начале своего творческого пути равнялась на Аркадия Райкина и Геннадия Хазанова.

«Конечно, это Аркадий Райкин. Безусловно, Геннадий Хазанов. Вот два артиста с большой буквы, чье творчество в детстве и в подростковом возрасте вызвало у меня больше, чем уважение. Они возбудили во мне актерство. Каскад невероятных образов, которые создали два этих человека, показали мне, каким разным может быть актерское искусство. Наверное, поэтому меня однажды занесло на эстраду», — поделилась Воробей.

Говоря об эстраде, звезда «Аншлага» также отметила, что она позволяет артисту чаще быть разносторонним — в отличие от того же театра:

«Счастье сыграть в театре несколько ролей выпадает редко. А эстрада — это короткая дорога к такому формату. Правда, придумать что-то свое невероятно сложно. Неправда, что незаменимых нет. Есть эксклюзивные актеры и артисты. Их мастерство повторить невозможно, даже если ты гениален не меньше. Ты все равно создашь свои образы и зажжешь свою звезду, но никак не скопируешь какую-то величину».

Полное интервью с Еленой Воробей читайте здесь.

Ранее Елена Воробей назвала свои любимые фильмы.

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