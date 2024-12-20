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Певец Шарлот об ухудшении психического здоровья в СИЗО: «У меня биполярное расстройство»

Певец Шарлот потребовал психолога из-за ухудшения ментального здоровья в СИЗО
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Певец Эдуард Шарлот сообщил на судебном заседании по уголовному делу против него об ухудшении своего психического здоровья в СИЗО. Прямую трансляцию из Самарского областного суда ведет 63.ru.

«Мое состояние ухудшилось. Нужен психолог. У меня было биполярное расстройство, есть справка. Оно никуда не делось», — заявил Шарлот.

По словам Шарлота, он также едва выжил в детстве, поскольку у него была «какая-то жидкость в голове».

«Произошло чудо, и меня в итоге отдали отцу. Наверное, с этим связан аутизм мой. Но на это я не обследовался», — добавил музыкант.

Певец Эдуард Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

Шарлота обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса. На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них — реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа и оскорблении чувств верующих.

В конце ноября стало известно, что патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил прекратить его преследование. Такая возможность предусмотрена в Уголовном кодексе РФ «в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной».

Ранее сообщалось, что у экс-продюсера «Руки Вверх!» прошли обыски после письма Жукова в СК.

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