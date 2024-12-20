У экс-продюсера «Руки Вверх!» прошли обыски после письма Жукова в СК

В офисе издательства «Джем» Черкасова прошли обыски по делу о самоуправстве

В офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7» прошли обыски по делу о самоуправстве против экс-продюсера «Руки Вверх!» Андрея Черкасова. Об этом сообщает «Пятый канал».

11 декабря певец Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о содействии в судебных разбирательствах против Черкасова. Продюсер пытается оспорить права на песни «Руки Вверх!» в суде.

«Пятый канал» не исключает, что обыски в компаниях Черкасова могут быть связаны с обращением Жукова к главе СК. Во время следственных действий на месте была жена продюсера, Юлия Палийчук. ООО «Компания Топ7» зарегистрирована на ее имя.

«Предположительно, полицейские искали предметы и документы, с помощью которых было совершено преступление, предусмотренное частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса (УК) РФ «Самоуправство», — заявил представитель Сергея Жукова.

В своем обращении к Бастрыкину Жуков заявлял, что проходит потерпевшим по делу о самоуправстве вместе экс-участником «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным. На данным момент правоохранительные органы расследуют дело о возможном составлении Черкасовым поддельных документов, которые подтверждают права на фонограммы группы.

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