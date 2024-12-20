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Раскрыта причина иска Петросяна к дочери: «Явно Брухунова накрутила»

Адвокат Сенина: Петросян подал в суд на старшую дочь ради защиты младших детей
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petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака Викторину, чтобы защитить наследство младших детей. Такое предположение сделала адвокат Елена Сенина в беседе с «Пятым каналом».

12 ноября Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартиры. Первое исковое заявление юмористу вернули из-за ошибок — он неправильно написал имя дочери.

«Одной из причин может быть составление завещания. Думаю, что Евгений Ваганович оберегает тех своих членов семьи, возможно, которые могли бы столкнуться с какой-то проблемой», — заявила защитница.

Сенина также не исключила, что Петросян намерен через суд снять дочь с регистрационного учета, поскольку хочет продать недвижимость.

Светский обозреватель Светлана Рябкова отметила, что практически все наследство Петросяна ушло к его нынешней жене Татьяне Бруховой, а также «немало» унаследовали ее дети от юмориста.

«Явно Татьяна Брухунова накрутила Петросяна о том, что эту квартиру всегда можно сдать. Потому что небольшие квартиры, естественно, пользуются большей популярностью, их проще всего сдавать», — заявила Рябкова.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Ранее сообщалось, что у экс-продюсера «Руки Вверх!» прошли обыски после письма Жукова в СК.

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