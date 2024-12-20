Поляну «Дома-2» продают почти за 700 млн рублей

Участок реалити-шоу «Дом-2», расположенный в поселке Лобаново, выставили на продажу за 690 млн рублей на специализированном сервисе.

«Именнo здеcь с 2003 г. cнимали реалити-шоу «Дом-2», a в 2020 г. «Битву прeстoлов». Oтcюдa нaчaли cвoй пуcть Oльгa Бузoва, Ксения Бopoдинa, Инcтаcамка и другие извeстные личности», — сказано в объявлении.

Площадь участка составляет 1260 соток. Он имеет выход на берег реки Истра, собственный лес и сельхозугодья. На нем расположены четыре жилых дома со всеми коммуникациями площадью 131,3, 183, 567 и 697 кв. м.

Телепроект «Дом-2» начал выходить на ТНТ в мае 2004 года, а в декабре 2020 года канал объявил о его закрытии «телестройки». СМИ писали, что причиной стали упавшие рейтинги. С 2021 года проект «Дом-2» транслируется на телеканале «Ю».

В апреле 2024 года экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вспоминала, что ей местами было сложно работать с журналисткой Ксенией Собчак на проекте. Иногда, рассказывала телеведущая, ей запрещали говорить в кадре, из-за чего ее «разрывало». Бородина признавалась, что «задышала», когда коллега покинула реалити.

Ранее сообщалось, что певец Витас удивил зрителей странным поведением на концерте в Китае.