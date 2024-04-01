Бородина рассказала, почему работать с Собчак было трудно

Телеведущая и блогер Ксения Бородина на шоу «Дерзкая готовка» призналась, что ей местами было сложно работать с журналисткой Ксенией Собчак, будучи ведущей реалити-шоу «Дом-2».

«Мне вообще местами было очень сложно, потому что работать с Ксюшей было сложно, подстраиваться было сложно», — заявила Бородина.

Она отметила, что «задышала», когда Собчак покинула проект. Бородина заявила, что ей иногда «запрещали говорить в кадре». По словам телеведущей, ее «разрывало» от того, что она была вынуждена молчать. Она уточнила, что в то время еще было не принято «качать права», поэтому она не высказывала свое недовольство.

В той же беседе Бородина рассказала, что пыталась выяснить, почему ее постоянно осуждают. Тогда специалист в сфере пиара объяснила ей, что люди часто подвергают ее критике из-за прямолинейности. Аудитория, считает эксперт, любит более податливых блогеров. Бородина отметила, что могла бы изменить свое поведение ради более качественного пиара, однако такие манеры ей не свойственны, поэтому она отказалась от этой затеи.

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