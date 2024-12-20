Появился трейлер перезапуска «Супермена»

Трейлер фильма Джеймса Ганна о «Супермене» появился в сети

Трейлер фильма Джеймса Ганна о «Супермене», очередной перезапуск франшизы DC, появился в сети. Об этом сообщает газета The Guardian.

Роль Супермена/Кларка Кента в новом фильме играет американский актер Дэвид Коренсвет, его возлюбленную Лоис Лэйн играет Рэйчел Броснахэн. Фильм снят режиссером Джеймсом Ганном, который в 2022 году стал генеральным директором киновселенной DC (DCU).

На кадрах трейлера присутствуют собака Супермена Крипто, а также один из самых главных противников Супермена — Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта.

Супермен на кадрах вызывает гнев гражданского населения — на него кричат люди и кидаются посудой.

До этого Ридли Скотт начал работу над третьей частью «Гладиатора».

В январе актер Пол Мескал опубликовал фотографию с Ридли Скоттом и сообщил о завершении съемок «Гладиатора 2».

Ранее Рассел Кроу пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима.