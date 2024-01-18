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Съемки «Гладиатора 2» завершены

Режиссер Ридли Скотт закончил съемки сиквела «Гладиатор»

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Universal Pictures

Актер Пол Мескал опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с режиссером Ридли Скоттом и сообщил о завершении съемок «Гладиатора 2».

Работа над сиквелом должна была закончится раньше, но съемки затянулись из-за забастовок в Голливуде. В декабре 2023 года Скотт признавался, что ему нужно отснять еще порядка 90 минут фильма. Сиквел снимали на Мальте и в Марокко.

В каст проекта вошли Педро Паскаль, Дензель Вашингтоон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен. Сюжет нового «Гладиатора» будет повествовать о событиях, которые развернутся спустя 25 лет после финала первой части.

Премьера фильма планировалась в ноябре 2024 года, однако пока неизвестно, успеет ли команда уложиться в срок с учетом приостановки производства.

22 ноября состоялась мировая премьера исторического фильма Ридли Скотта «Наполеон». Картина рассказывает о власти во Франции Наполеона Бонапарта (Хоакин Феникс) и его романе с Жозефиной Богарне, которую сыграла актриса Ванесса Кирби. 23 декабря сын экс-президента Франции Луи Саркози назвал катастрофой работу Скотта. Саркози-младший отметил, что режиссеру не удалось в фильме передать «ни человека, ни эпоху». Он посчитал картину с Хоакином Фениксом в главной роли провалом.

Ранее сообщалось, что бывший режиссер франшизы «Крик» Кристофер Лэндон начал снимать собственный хоррор.

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