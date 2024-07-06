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Рассел Кроу пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима

Актер Рассел Кроу заявил, что переписал сценарий «Гладиатора» с Ридли Скоттом

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DreamWorks SKG/Universal Pictures

Актер Рассел Кроу признался, что изначальный вариант сценария фильма Ридли Скотта «Гладиатор» показался ему отвратительным. В беседе с GQ он пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима.

Кроу отметил, что согласиться на роль его убедил агент. При личной встрече он поделился со Скоттом сомнениями в сценарии, не стесняясь в выражениях, и режиссер предложил ему совместно переписать историю.

По словам Кроу, продюсеры даже не знали, кто такой Марк Аврелий, римский император и автор философский трактатов. Разозленный этим, актер отправился в ближайший книжный магазин и купил полдюжины экземпляров книги Марка Аврелия «Медитации», чтобы раздать руководителям.

«Возможно, вы уже поняли, что я довольно резок. И когда сталкиваюсь с такой глупостью, не могу справиться с собой. Вы, черт возьми, говорите мне, что собираетесь потратить 100 миллионов долларов на историю, в которой ничего не смыслите?» — негодует он.

Актер отметил, что иногда они засиживались с Ридли Скоттом за сценарием до четырех часов утра.

«Мы действительно наслаждались обществом друг друга, тем, как рождались идеи; мы придали истории морали, немного фактуры и мощи», — заключил он.

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