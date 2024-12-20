Актер из фильма «Мастер и Маргарита» выпал из автобуса

Актер из фильма «Мастер и Маргарита» Дидора выпал из автобуса и попал в больницу

Актер из фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Дидора выпал из автобуса в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

58-летний мужчина упал, когда потерял равновесие при выходе из автобуса. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

У актера диагностировали ушибы ребер и таза. Мужчине предстоит длительное восстановление.

Дидора также известен зрителям по сериалу «Литейный». Его основная профессия — судебный пристав.

5 декабря сообщалось, что народный артист России Борис Щербаков был экстренно доставлен в больницу после потери сознания. По информации Telegram-канала Mash, Щербаков находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. У него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо». Он выразил уверенность, что зрители увидят Бориса Щербакова уже очень скоро.

Ранее звезде «Трех мушкетеров» сделали операцию.