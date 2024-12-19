Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шнуров о приятных словах от женщин: «Если мудак — это комплимент, то получал»

Певец Сергей Шнуров признался, что никогда не получал комплименты от женщин
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в беседе со «СтарХитом», что никогда не слышал комплиментов в свой адрес от женщин.

«Если мудак — это комплимент, то да», — отметил музыкант, рассмеявшись.

Известно, что во время последнего выхода в свет Шнуров не стал снимать обручальное кольцо, несмотря на развод с последней женой Ольгой Абрамовой. В браке пара состояла с 2018 года, у них родились двое детей. Женщина была младше музыканта на 18 лет: сейчас Абрамовой 33 года, а Шнурову — 51 год.

Абрамова стала четвертой женой музыканта. Шнуров также состоял в браке с Матильдой Шнуровой, Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой.

Недавно Шнуров высказался о желании стать лучшей версией себя. По словам Шнурова, он не мыслит категориями целеполагания, а так называемые «достигаторы» ему противны.

«Я не хочу никаких достижений, не желаю быть никем, не желаю стать лучшей версией самого себя. Вот это все — это про меня. У меня нет целей, я хочу просто отдыхать», — высказывался музыкант.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце вместе с дочерью познакомилась с семьей Петра Дранги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами