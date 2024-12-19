Шнуров о приятных словах от женщин: «Если мудак — это комплимент, то получал»

Певец Сергей Шнуров признался, что никогда не получал комплименты от женщин

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в беседе со «СтарХитом», что никогда не слышал комплиментов в свой адрес от женщин.

«Если мудак — это комплимент, то да», — отметил музыкант, рассмеявшись.

Известно, что во время последнего выхода в свет Шнуров не стал снимать обручальное кольцо, несмотря на развод с последней женой Ольгой Абрамовой. В браке пара состояла с 2018 года, у них родились двое детей. Женщина была младше музыканта на 18 лет: сейчас Абрамовой 33 года, а Шнурову — 51 год.

Абрамова стала четвертой женой музыканта. Шнуров также состоял в браке с Матильдой Шнуровой, Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой.

Недавно Шнуров высказался о желании стать лучшей версией себя. По словам Шнурова, он не мыслит категориями целеполагания, а так называемые «достигаторы» ему противны.

«Я не хочу никаких достижений, не желаю быть никем, не желаю стать лучшей версией самого себя. Вот это все — это про меня. У меня нет целей, я хочу просто отдыхать», — высказывался музыкант.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце вместе с дочерью познакомилась с семьей Петра Дранги.