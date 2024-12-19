Муцениеце вместе с дочерью познакомилась с семьей Петра Дранги

Певец Петр Дранга опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с празднования дня рождения своего отца, которое состоялось в одном из ресторанов Москвы.

Мероприятие прошло скромно, в узком семейном кругу. За столом также сидела новая возлюбленная артиста, актриса Агата Муцениеце вместе со своей дочерью от Павла Прилучного Мией.

Судя по всему, после празднования дня рождения Дранга вместе с избранницей пошли на прогулку по Москве. В следующей Stories артист опубликовал, как гуляет с Муцениеце по столице. Он также выкладывал снимки с актрисой с рождественской ярмарки на Красной площади.

Влюбленные позировали на фоне ГУМа. Актриса была одета в коричневый пуховик, белую шапку и красный шарф, а исполнитель — в черный пуховик и темную шапку.

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги появились на прошлой неделе. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET. По словам журналистов, знаменитости охотно позировали перед камерами. Журналисты отметили, что уже некоторое время ходят сплетни, что артистов связывают романтические отношения.

Ранее певец Natan признался, что испытывал искреннюю симпатию к Лерчек.