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Сергей Шнуров не стал снимать обручальное кольцо на концерте

Певец Сергей Шнуров вышел на сцену с обручальным кольцом после развода

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров не стал снимать обручальное кольцо на концерте «Вечерний звук». Об этом сообщает kp.ru.

Музыкант появился на сцене в скромном образе: серой футболке и голубых спортивных штанах. На безымянном пальце его правой руки было видно обручальное кольцо. Издание не исключает, что певец надеется сохранить отношения с Ольгой Абрамовой.

На том же мероприятии Шнуров ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся у него об изменениях в сексуальной жизни после развода.

«Дело в том, что я не веду дневник о своих сексуальных похождениях, поэтому не могу вам точно сказать: «Мне нужно посмотреть записи», — передает его слова VOICE.

16 сентября жена Шнурова Ольга Абрамова подала на развод. В браке пара состояла с 2018 года, у них родились двое детей. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год.

В конце сентября сообщалось, что Шнуров и Абрамова официально развелись. Заседание прошло 21 октября в мировом суде.

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