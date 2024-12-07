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Шнуров высказался о желании стать лучшей версией себя

Музыкант Шнуров заявил, что не имеет целей и хочет просто отдыхать

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Пресс-служба/Звук

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» высказался о желании стать лучшей версией себя. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Шнурова, он не мыслит категориями целеполагания, а так называемые «достигаторы» ему противны.

«Я не хочу никаких достижений, не желаю быть никем, не желаю стать лучшей версией самого себя. Вот это все — это про меня. У меня нет целей, я хочу просто отдыхать», — высказался он.

Известно, что во время последнего выхода в свет Шнуров не стал снимать обручальное кольцо несмотря на развод с последней женой Ольгой Абрамовой. Музыкант появился на сцене в скромном образе: серой футболке и голубых спортивных штанах. На безымянном пальце его правой руки было видно обручальное кольцо.

В конце сентября сообщалось, что Шнуров и Абрамова официально развелись. Заседание прошло 21 октября в мировом суде.

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