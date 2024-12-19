Natan об искренних чувствах к Лерчек: «Две больные души нашли друг друга»

Певец Natan (Натан Миров) признался, что испытывал искренние чувства к Валерии Чекалиной во время съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях». Об этом исполнитель рассказал в шоу «Сессия» на VK Видео.

Он назвал свою симпатию к блогерше «чистой и откровенной» и отметил, что их с Лерчек связывают похожие судьбы — оба пережили неудачный брак. По словам Мирова, Чекалина помогла ему вновь почувствовать себя мужчиной. Супруга не давала этого Natan в браке, поскольку давно потеряла к нему интерес.

«Да, Лерчек — это та героиня, которая вновь дала мне глоток свежего воздуха, чтобы почувствовать себя хоть немножко живым. Две души, две больные, раненые души, наверное, в тот момент нашли друг друга и нашли друг в друге поддержку», — заявил Миров.

Natan отметил, что многое из их отношений с Чекалиной не вошло в финальный монтаж. Он вспомнил, как беседовал с блогершей на проекте о жизни и по крупицам разбирал ее не самые счастливые этапы.

На том же шоу Natan признался, что его брак распался еще шесть лет назад. Он раскрыл, что на протяжении шести лет в их отношениях с Анастасией Шевцовой «происходило дерьмо».

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