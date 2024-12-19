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Natan оправдал свои измены фразой: «Мужчине банально хочется секса»

Певец Natan признался, что его брак распался еще шесть лет назад
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Natan (Натан Миров) признался, что от его брака остались «только руины», поскольку они с женой, Анастасией Шевцовой, уже давно перестали понимать друг друга. Об этом исполнитель рассказал на шоу «Сессия» на VK Видео.

Natan заявил, что на протяжении шести лет в их отношениях «происходило дерьмо». По словам Мирова, он несколько раз изменял своей супруге --«не так часто», но из-за этого Шевцова потеряла сексуальный интерес к мужу. Певец посетовал, что не нашел в себе силы поговорить с супругой об отношениях и о том, что ему нужна физическая близость.

«Я зассал и скрыл это. Думаю, здесь все намного сложнее. Мужчине банально хочется секса, а что касается женщины — это глубже. Я должен вызывать это чувство нежности, любви, которое будет в принципе возбуждать женщину и проявлять интерес к моей персоне», — заявил он.

По словам Мирова, они с женой зашли в тупик в отношениях из-за его боязни поговорить.

У певца Natan была связь с блогершей Лерчек на реалити-шоу «Звезды в джунглях» — несмотря на то, что артист женат. На том же проекте музыкант целовался с певицей Бьянкой.

Ранее актриса Наталья Бочкарева назвала Natan шибздиком, который много о себе думает.

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