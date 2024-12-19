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Клава Кока рассказала о состоянии после разрыва с Повериным

Певица Клава Кока заявила, что не боится остаться одна

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Клава Кока призналась в беседе с kp.ru, что гармонично чувствует себя в одиночестве.

По словам Коки, она пока не успела соскучиться по отношениям, поэтому не стремится заводить новые. Как уверила артистка, ей хорошо в одиночестве. Певица рассказала, что обращается к близким, когда испытывает грусть и тоску.

Кока добавила, что не боится остаться одна из-за карьеры и плотного графика.

«Я все-таки молодая, здоровая девчонка, у меня вся жизнь впереди. Поэтому, если мне будет комфортно одной – я буду одна. Если мне будет некомфортно – я думаю, что мое сердце откликнется взаимно», — поделилась знаменитость.

22 октября Кока объявила о расставании с блогером Александром Повериным. На тот момент они уже полтора месяца не состояли в отношениях. Артистка призналась, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она уточнила, что сама стала инициатором расставания.

4 ноября Кока опубликовала снимок с заплаканным лицом на фоне расставания с Повериным. Певицу поддержали блогерша Юлия Гаврилина и продюсер Павел Курьянов (Пашу). Они отправили артистке букеты цветов.

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