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Нейросеть обвинила Данилу Поперечного в продажности: «От госдотаций не откажется»

Комик Данила Поперечный прочитал написанный нейросетью стендап про себя
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) зачитывал шутки, придуманные ChatGPT, на своем концерте в Лос-Анджелесе. Ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

На концерте нейросеть устроила «прожарку» Поперечному, поскольку ее об этом попросил сам юморист. В итоге Поперечный признал, что у ChatGPT получился «интересный» материал.

Нейросеть заявила, что фамилия Поперечный уже звучит как диагноз. И лечение одно — микрофон в руки и «поливай грязью всех, пока сам в дерьме не утонешь». Она также пошутила, что стендапер по три часа критикует власть на своих выступлениях, но все равно не отказывается «от такси с годостацией».

Также Поперечный попросил ChatGPT придумать шутку о том, как встретился бы с Владимиром Путиным и Екатериной Мизулиной. Однако юморист не стал зачитывать текст, заявив, что в нем содержатся нарушения «двух уголовных статей».

«Впервые на канале шутки, в создании которых участвовал интеллект!» — пошутили в комментариях к ролику.

В январе 2023 года Поперечный вместе с супругой, блогершей Полиной Чистяковой эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

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