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Блогер КраСава заставил жену перевозить деньги на Кипр в трусах: «А че делать?»

Блогер Савин вспомнил, что его жена в трусах перевозила деньги из Турции на Кипр

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Спортивный блогер и футболист КраСава (настоящее имя — Евгений Савин) рассказал на шоу «Культурная разница» о том, как ему удалось перевести деньги из Турции на Кипр с помощью жены.

После отъезда из России Савин переехал на Кипр, где начал работать над покупкой футбольного клуба. Его жена Дарья в это время находилась в Турции. В какой-то момент у блогера начались проблемы с деньгами, так как ему нужно было платить зарплату сотрудникам и футболистам. Он решил вывести большую сумму денег со своего криптокошелька. В Турции за это берут меньший процент, поэтому он попросил жену привезти наличные деньги.

«В Израиле начинается досмотр. Она звонит и плачет: «Женя, что делать?». Просто на входе в самолет пропускают по одному человеку и невероятно обыскивают. А я говорю: «Не знаю, что делать. Засовывай куда угодно, в трусы». А че делать?» — заявил блогер.

В итоге, отметил КраСава, Дарье удалось доставить ему деньги на Кипр. Также Савин пожаловался на трудности продажи недвижимости в России. Он вспомнил, как одному из покупателей его квартиры банк отказался выдавать ипотеку из-за того, как блогер высказался против СВО.

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