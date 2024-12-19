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Стас Михайлов рассказал о своих планах на Новый год

Певец Михайлов признался, что будет работать в новогоднюю ночь

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inamikhaylova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Михайлов признался, что хотел бы отпраздновать Новый год в кругу своей семьи и детей. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Он подчеркнул, что для него это стало бы радостью. Однако, по его словам, в эту новогоднюю ночь он планирует работать.

«Но, в принципе, с детьми до этого под елкой собраться можно. Это не то, что вот мы садимся глупо и загадываем желание. Это просто атмосфера праздника. И вот как бы мы погружаемся в детство. В то состояние, которое по кайфу каждому из вас. Даже сейчас, какое бы время ни было», — сказал Михайлов.

Певец напомнил, что существует немного праздников, которые ему хочется отмечать, но Новый год — один из них.

Накануне Стас Михайлов говорил, что ему стало легче петь и интереснее жить после похудения. По словам Михайлова, он полностью исключил хлеб, сладкое, алкоголь и газированные напитки, чтобы сбросить вес. Он добавил, что с утра привык довольствоваться только сухофруктами и соком. По словам певца, вечером он полностью отказывается от еды.

Ранее сообщалось, что 55-летнего Стаса Михайлова высмеяли за выход в ботинках на каблуках.

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