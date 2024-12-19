«Звезда и светская львица»: подруга семьи — о погибшей в Париже модели и ведущей Савицкой

Погибшая в ДТП в Париже модель и телеведущая Светлана Савицкая собиралась в декабре прилететь в Москву. Об этом «Газете.Ru» рассказала подруга ее семьи Марина (имя изменено), отметив, что девушка часто бывала во Франции.

«Я друг семьи. Со Светой и ее мамой общалась. Жила она в Лондоне в основном. Она погибла 30 ноября. Ее сбил автомобиль на тротуаре. Я с ней разговаривала за неделю до событий. Она собиралась в декабре в Москву. В Париже скорее всего по модельным проектам или просто на выходные. Она летала очень много, сменяла страны и континенты. А Францию посещала по несколько раз в год: показы Chanel и Balenciaga, Каннский кинофестиваль, Олимпиада», — сказала она.

Марина уточнила, что Савицкая занималась искусством и была честным и харизматичным человеком.

«В основном она занималась искусством, была арт-дилером. Записывала музыку, снималась в клипах. Она была звездой. Жила с огромной скоростью и жаждой жизни. Для нее не было преград и невозможного. Еще она была очень честной и харизматичной. Любила жизнь и жила по максимуму. Много училась, много работала, всегда хотела только лучшего и выкладывалась на 1000%. Можно назвать ее светской львицей. При этом Света всего добилась сама, старт дали родители. Мама врач, папа преподаватель вуза», — подчеркнула она.

19 декабря StarHit сообщил, что автомобиль в Париже насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую. Она появлялась на обложках журналов L'Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour. Савицкая была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Прощание с моделью пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

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