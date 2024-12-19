Суд продлил арест фигуранту дела о квартире Долиной

Таганский суд Москвы продлил срок ареста жителю Йошкар-Олы Дмитрию Леонтьеву, обвиняемому по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Леонтьева. Следствие предполагает, что Леонтьев мог приобретать средства связи и сим-карты для коммуникации между членами мошеннической группы, получать на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичить более 3,1 миллиона рублей.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере. 16 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Цырульниковой.

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