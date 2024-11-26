Суд оставил в СИЗО фигурантку дела о квартире Долиной

Мосгорсуд вновь продлил срок содержания под стражей курьеру Анжеле Цырульниковой по делу о мошеннических действиях в отношении Ларисы Долиной. Об этом сообщает «Пятый канал».

Цырульникова останется в СИЗО до 27 января. Защита курьера подала апелляцию, но суд ее отклонил. Женщине предъявили обвинение по статье о мошенничестве.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее члены команды Пи Дидди обвинили его в побоях.