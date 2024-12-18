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На режиссера Сологалова составили протокол и не пустили его в самолет

112: режиссера Евгения Сологалова не пустили на борт самолета из-за опьянения

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ГБУК г. Москвы Театральный центр «Вишневый сад»

Режиссера Евгения Сологалова не пустили на борт самолета в Омске из-за алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Сологалов должен был вылететь из Сибири в Москву, но перебрал с алкоголем. Представители авиакомпании отказались принимать режиссера на борт и вызвали полицию. В участке на кинематографиста составили протокол и отпустили.

Сологалов закончил факультет культуры и искусств Омского государственного университета имени Федора Достоевского в 1997 году. Позже он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова.

В 2004-м Сологалов дебютировал в кино как актер в сериале «Штрафбат». Он играл в таких проектах, как «Глухарь», «Балабол», «Дела житейские», «Идеальное заблуждение», «Вишенка на торте», «Грозовые ворота».

С 2012 года Сологалов работает режиссером. Он снимал такие проекты, как «Мент в законе», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Последняя статья журналиста», «Степные волки», «Я знаю твои секреты», «Павлин, или Треугольник в квадрате».

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