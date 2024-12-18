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Гоген Солнцев намерен обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что думает обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены

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solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Шоумен и блогер Гоген Солнцев заявил в беседе с порталом «Страсти», что собирается обратиться в Интерпол для поиска пропавшей бывшей жены Екатерины Терешкович.

Солнцев уточнил, что его юрист посоветовала подать заявление в международные структуры. К примеру, Интерпол. Адвокат предлагала написать, что Терешкович занималась проституцией в ОАЭ для того, чтобы на дело обратили внимание.

«Ее, как преступника межконтинентального, может Интерпол объявить в розыск. Тогда шансы найти увеличиваются, потому что Интерпол хорошо людей по миру ищет и находит», — отметил шоумен.

11 ноября Солнцев сообщил, что Терешкович пропала в ОАЭ. Она улетела за границу на курсы вместе с подругами, но за границей все женщины перестали выходить на связь с родственниками.

4 декабря Солнцев признался, что его супруге Полине пришло письмо от Екатерины Терешкович с требованием выслать ей 6 тыс. дирхам (примерно 168 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Шоумен сразу заподозрил, что жене пишут мошенники.

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