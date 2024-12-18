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Гузеева пожаловалась из-за границы: «Немножко поныла»

Актриса Лариса Гузеева призналась, что ей невесело за границей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с рождественской ярмарки в Берлине и посетовала, что проводить время за границей стало не так весело.

По словам артистки, в предыдущие годы она приезжала в немецкую столицу вместе с матерью Альбиной, которой не стало в 2018 году, и детьми.

«Было нам счастье — весело и не одиноко. И была любовь. А сейчас ярмарка есть, люди веселятся, но мне нет веселья. Это я так...немножко поныла», — заявила телеведущая.

13 декабря стало известно, что Гузеева улетела из России в Турцию. Актриса поясняла, что текущий отъезд не является эмиграцией — она просто решила отдохнуть, поскольку устала от работы.

«Нет, не останусь здесь жить! Потому что я люблю Москву. Это мой любимый город, я о нем мечтала. Обожаю Россию, и какой Новый год без снега», — заявляла она.

У Ларисы Гузеевой двое детей: в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова, с которым звезда по-прежнему состоит в браке.

Ранее стало известно, что актрису фильма «Брат» забрали из психиатрической клиники.

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