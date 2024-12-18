Подруга Алсу захотела подать в суд на журналистов из-за фото в объятьях Абрамова

Подруга Алсу, блогерша Яна Юхананова, опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о романе с бывшим мужем певицы Яном Абрамовым.

16 декабря издание kp.ru опубликовало фото Юханановой в объятьях Абрамова. Блогерша пояснила, что снимок был сделан много лет назад на совместном семейном отдыхе. Она заявила, что информация о якобы ее романтических отношениях с бизнесменом не соответствует действительности.

Юхананова попросила СМИ незамедлительно удалить «заведомо ложную и порочащую информацию». Она пригрозила судом в случае, если ее требования не будут выполнены.

«В ином случае я вместе с моими адвокатами буду вынуждена предпринять все необходимые меры, предусмотренные законодательством, для защиты своих нарушенных прав и законных интересов», — заявила блогерша.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката Абрамова Александра Добровинского, развод затянется на несколько лет. Следующее заседание суда состоится в январе.

Ранее адвокат Абрамова назвал бизнесмена завидным женихом.