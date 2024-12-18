Гарик Харламов планирует снова стать отцом в 2025 году

Юморист Гарик Харламов признался, что вместе с Катериной Ковальчук планируют пополнение в семье в следующем году. Его слова передает HELLO!.

По словам комика, зачать ребенка — это их «задача на следующий год». Он также раскрыл, что собирается встречать Новый год в кругу семьи.

«Нет, ипотеку [в следующем году] мы брать не планируем, и вам не советуем», — пошутил Харламов.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.

У Харламова есть 10-летняя дочь Анастасия от экс-супруги Кристины Асмус. Девочка учится в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что Анастасия постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.

Ранее сообщалось, что Бузова села на диету после слухов о беременности.