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Бузова села на диету после слухов о беременности

Певица Бузова заявила, что сидит на белковой диете

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«Газета.Ru»

После слухов о беременности телеведущая и певица Ольга Бузова села на диету. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После съемок новогоднего шоу надевшую облегающее платье артистку хейтеры раскритиковали за неидеальную, на их взгляд, фигуру. Вскоре после этого Бузова рассказала, что уже шестой день сидит на жесткой белковой диете.

«Неделя белка, много-много воды, а потом буду смотреть по весам — и либо продолжать, либо подключать уже другие продукты. Весов у меня дома нет. Но я взвесилась в субботу, было минус два», — призналась она.

Звезда пожаловалась, что ей постоянно хочется вредных продуктов.

Накануне Бузова, представляя записанный с исполнителем Олегом Майами трек «Такси», рассказала об отношениях с коллегой по дуэту.

Ранее актер, экс-КВНщик Евгений Никишин вспомнил об обиде на него Ольги Бузовой, а также рассказал о восхищении ей.

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