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Билан рассказал, каких песен не хватает на российской эстраде

Певец Билан заявил, что в эфире не хватает песен большой формы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский певец Дима Билан рассказал, каких песен не хватает на российской эстраде. Его цитирует ТАСС.

Заслуженный артист России указал на то, что сейчас много и песен, и артистов.

«Как будто бы сейчас перенасыщен эфир музыкальной информацией, может быть, это мой субъективный взгляд, конечно, но, мне кажется, что не хватает песен большой формы», — поделился мнением он.

Публику, отметил Билан, все меньше интересуют «однодневная» музыка, которая быстро набирает и теряет популярность.

Однако сейчас, добавил он, слушатели хотят радоваться, слушать яркую и драйвовую музыку, а медленную с глубокими смыслами еще не ждут в эфире.

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«Но у нас отвратительно работает индустрия и «социальный лифт». Крутят одно и то же фактически», — сказал 73-летний Газманов, добавив, что не знает, почему так происходит.

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