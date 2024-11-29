«Отвратительно работает социальный лифт»: Газманов о молодых артистах

Певец Олег Газманов выразил уверенность, что в России талантливой молодежи трудно пробиться к слушателю. Его цитирует ТАСС.

Народный артист России перечислил певцов, которые ему нравятся: Саша ST, Юрий Стрелкин, Радик Юльякшин, участники конкурса «Родники», авторы песен с фронта, стихи которых удивляют исполнителя.

«Но у нас отвратительно работает индустрия и «социальный лифт». Крутят одно и то же фактически», — сказал 73-летний Газманов, добавив, что не знает, почему так происходит.

Накануне Газманов на круглом столе в Госдуме возмутился, что молодое поколение не слушает военные песни.

«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет», — заявил исполнитель.

Ранее Газманов рассказал о влиянии семьи на творчество.