Алсу вышла в свет в серьгах за миллион долларов

Ювелир Дина Джафарова рассказала в беседе с kp.ru, что певица Алсу вышла в свет в серьгах за $1 миллион.

Алсу пришла на премию «Песня года» в серьгах с бриллиантами от бренда de GRISOGONO. Джафарова отметила, что каждая серьга весит по 30 граммов. Украшение, заявляет эксперт, стоит порядка $1 миллиона (около 99,4 миллиона рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»).

«И они так хитро сделаны, что дизайн полностью закрывает оттянутую тяжестью точку. Очень дорогие сережки высокой каратности с высокочастотными белыми бриллиантами», — рассказала Джафарова.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката Абрамова Александра Добровинского, развод затянется на несколько лет. Следующее заседание суда состоится в январе.

22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

Ранее Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Абрамовым.