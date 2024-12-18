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Особняк в Крыму и убыточный бизнес: СМИ раскрыли, как живет свекровь Ивлеевой

Свекровь Ивлеевой Дарья оказалась владелицей двухэтажного особняка в Крыму

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Global Look Press

Свекровь блогерши Анастасии Ивлеевой Дарья Семенова вместе со своей младшей сестрой Ольгой владеют двухэтажным особняком в Крыму с видом на море. Об этом сообщает Super.ru.

По информации издания, недвижимость расположена в элитной части поселка Олива. Сейчас там никто не живет, поскольку Ольга находится во Франции, а Дарья — в Москве. Super.ru утверждает, что женщины планируют приехать в Крым после Нового года.

Также СМИ выяснили, что у семьи есть бизнес в Крыму — дом-музей писателя Юлиана Семенова, отца Ольги и Дарьи. За последний год финансовые показатели компании ушли в минус на 22 тыс. рублей.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Позднее стало известно, что ее супругом стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Его мать Дарья Семенова рассказывала, что ей не сказали о свадьбе сына.

Для Бегака Ивлеева стала третьей женой: до этого мужчина был женат на фотографе Виталине Строкач, которая родила ему дочь Василису. Второй супругой телеведущего оказалась модель Анастасия Абрютина.

Блогерша Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

Ранее стало известно, что Александр Буйнов разбил голову из-за лечения рака.

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