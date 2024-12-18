В Госдуме предложили запретить иностранную музыку на российских платформах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) на пленарном заседании нижней палаты парламента предложил запретить или сократить количество зарубежной музыки на российских платформах. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, музыка является пропагандой. Она оказывает влияние на молодежь, отметил он.

«Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, обязательно рассмотрим этот вопрос», — сказал парламентарий.

По его словам, иностранного участия на музыкальных платформах не должно быть либо вообще, либо не более 20%.

Луговой также заявил, что владельцы музыкальных платформ, которые транслируют композиции тех, кто тратит заработанные на выступлениях в Российской Федерации деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), должны подумать «про свою совесть и про свои обязанности» перед россиянами.

До этого сообщалось, что российские музыкальные сервисы стали маркировать исполнителей-иноагентов.

Ранее в России запретили восемь рэп-композиций из-за реабилитации нацизма.