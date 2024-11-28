Сериал «Клан Сопрано» подвергли цензуре в России из-за ЛГБТ-персонажа

Два российских стриминга убрали все упоминания о сексуальной ориентации персонажа Вито Спатафоре в сериале «Клан Сопрано». Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

Канал выяснил, что из девятой серии пятого сезона шоу вырезали сцену, вероятно, орального секса героя с мужчиной — сам процесс в оригинальном сериале не показан, он лишь подразумевается.

Также из российской версии убрали эпизод, как персонаж Финн ДеТролио, говоря о Спатафоре, произносит фразу: «Он ко мне подкатывал».

Кроме того, цензуре в России подверглись: сцена в гей-клубе, где Спатафоре танцует с мужчинами; эпизод, где герой влюбляется в хозяина одной из забегаловок, и последующая драка между ними; диалог с Тони Сопрано, в котором тот обвиняет подчиненного в гомосексуальности и фраза Спатафоре: «Я не гомик».

26 сентября стало известно, что из российской версии «Твин Пикс» убрали сцены с Дэвидом Духовны в женском платье. Актер сыграл в шоу агента по имени Деннис «Дениз» Брайсон, который расследует обвинения в употреблении наркотиков против агента Купера.

По сюжету мужчина решил носить женскую одежду после спецоперации под прикрытием, поскольку почувствовал, что таким образом расслабляется.

Ранее певица Лолита рассказала, как спасла свой концерт в Екатеринбурге.