Актрису фильма «Брат» забрали из психиатрической клиники

В Санкт-Петербург родственники забрали из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца 93-летнюю актрису Лидию Доротенко. Об этом сообщает 78.ru.

Врачи заметили у актрисы признаки начинающейся деменции и сначала были против выписки, уточняет издание со ссылкой на собственный источник. Кроме того, лечащий врач был обеспокоен отсутствием связи с ближайшим родственником — сыном Доротенко, обещавшим забрать мать и не выходившим на связь.

Однако семье из Ленинградской области разрешили забрать актрису домой. Корреспондент — очевидец выписки заявил, что Доротенко выглядела счастливой и веселой, но сообщила, что у нее сломана рука.

31 октября Доротенко госпитализировали в психиатрическую клинику, когда ее нашли на улице в неухоженном виде. Актриса отказывалась отправляться в больницу. Она также не хотела ехать домой, потому что там «живут чужие люди». До этого Доротенко жаловалась, что у нее украли пенсию.

Артистка делила квартиру с девушкой. По словам соседки, у нее не возникало проблем с актрисой во время проживания. Однако она уточняла, что комната женщины была захламлена.

В фильмографии Лидии Доротенко более 30 работ. Она играла в проектах «Брат», «Полосатый рейс», «Мы из будущего», «Морфий», «Львиная доля», «Ментовские войны 3», «Последняя встреча».

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