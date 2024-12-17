Филипп Киркоров не исключил наличия тайных братьев и сестер

Певец Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» не исключил наличия тайных братьев и сестер.

Киркоров намекнул на бурную личную жизнь у отца — Бедроса Киркорова. Он считает, что у его родителя могут быть еще дети от прошлых отношений. Артист уточнил, что не разговаривал об этом с отцом.

«Зная моего папу-гулену, не удивлюсь. Может быть, где-то ходит она или он», — поделился артист.

Киркоров также признался, что всегда мечтал о младшем брате.

В начале сентября стало известно, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию. До этого народного артиста России госпитализировали из-за жалоб на боли в сердце. Врачи провели Киркорову-старшему операцию для проверки кардиостимулятора. Он был установлен еще в 2023 году, когда артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

23 октября Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос находится дома. В декабре певец отметил, что родитель выкарабкался после ухудшения здоровья.

Ранее Пригожин назвал примерный размер гардеробной Киркорова.