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В Петербурге у 93-летней актрисы-блокадницы из фильма «Брат» украли всю пенсию

У 93-летней актрисы-блокадницы из фильма «Брат» украли пенсию в 30 тыс. рублей

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге ограбили 93-летнюю блокадницу Лидию Доротенко, которая играла в фильмах Алексея Балабанова. Об этом пишет «Фонтанка».

Женщина рассказала изданию, что на днях получила пенсию в размере 30 тыс. руб. и захотела купить кофе и воды. Шесть пятитысячных купюр лежали у нее в паспорте. В очереди за кофе за Доротенко стояла «темная, похожая на цыганку» молодая женщина. Она предложила блокаднице помощь и достала кофе, а после актриса обнаружила, что деньги пропали. В полиции Доротенко объяснили, что писать заявление не имеет смысла, потому что «все уже смылись».

«Но почему я порядочный человек, и меня обворовали? Как можно блокадницу так обчистить?» — недоумевает Доротенко.

Как отмечает газета, половину жизни пожилая женщина провела на «Ленфильме». Она исполнила эпизодические роли в более чем ста фильмах и сериалах, в том числе сыграла соседку по коммуналке в «Брате», уборщицу в «Улицах разбитых фонарей» и босую женщину в «Морфии» Балабанова.

Ранее домработница ограбила актрису Наталью Фатееву, пока она находилась в больнице.

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