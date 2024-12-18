«Наемся до отвала»: Ани Лорак рассказала, как будет встречать Новый год

Певица Ани Лорак призналась, что бдительно следит за фигурой и своим питанием, однако планирует расслабиться в новогодние праздники. Об этом она рассказала kp.ru.

«Я наемся в Новый год до отвала, потому что хватит уже терпеть. В декабре эти съемки! Не есть ничего, потому что костюмы пошиты! Понимаете? Потом кто будет их перешивать? В новогоднюю ночь я работаю. А следующее выступление в 2025 году будет уже позднее. Поэтому в январе задача — наедаться, отсыпаться, наслаждаться жизнью», — поделилась артистка.

По ее словам, после этого она планирует приводить себя в форму в спортзале. Лорак также добавила, что из новогодних блюд она особенно любит селедку под шубой и оливье.

11 декабря телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что планирует отказаться от алкоголя на Новый год, потому что придерживается здорового образа жизни. По его словам, он будет «есть диетическую еду и запивать ключевой водой — все как завещал нутрициолог». Однако он уточнил, что оливье и селедка под шубой будут на его новогоднем столе.

Телеведущий уточнил, что может себе позволить съесть пиццу один раз в неделю. При этом все остальные дни, по его словам, он строго придерживается здорового образа жизни.

Ранее Ваня Дмитриенко рассказал о своих нелюбимых новогодних блюдах.