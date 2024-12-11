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Анна Семенович стала ведущей романтического шоу для собак

Певица Анна Семенович стала ведущей шоу «Давай повяжемся»

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Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Певица Анна Семенович стала ведущей романтического дог-шоу «Давай повяжемся». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Суббота!».

В программе Семенович будет помогать домашним питомцам найти свою «вторую половинку». В каждом выпуске собаке и его хозяину предложат выбрать трех кандидатов на лапу и сердце «жениха» или «невесты». В кастинге приняли участие несколько десятков собак разных пород – от померанского шпица до эстонской гончей. Передача стартует 14 декабря.

Семенович призналась, что сразу согласилась на проект, так как любит животных. Она отметила, что жила в семье «заядлых собачников». В детстве у артистки жили ротвейлер, немецкая овчарка и французские бульдоги. Сейчас родители звезды завели две чихуахуа по имени Мишель и Марсельеза, французского брабансона и кота.

«У меня очень плотный график, поэтому завести животное себе домой я не могу, но часто приезжаю к ним в гости. А если я решу сделать небольшую паузу в карьере, то, может быть, заведу животное себе», — поделилась исполнительница.

Ранее Семенович предложили 5 млн рублей за новогоднюю ночь.

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